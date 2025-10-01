В Минспорта Подмосковья предложили ввести ОГЭ по физкультуре

В правительстве пояснили, что в перечень ОГЭ после девятых классов предлагается ввести физкультуру и обязательный экзамен в виде ГТО. При этом золотой знак будет равен пятерке, серебряный — четверке и бронзовый — тройке. Школьникам, освобожденным от занятий физкультурой, разрешат сдавать тесты на знание предмета.