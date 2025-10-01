В Минспорта Подмосковья предложили ввести ОГЭ по физкультуре

Министерство физкультуры и спорта Московской области предложило ввести в школах основной государственный экзамен (ОГЭ) по физкультуре, сообщил глава ведомства Дмитрий Абаренов, выступая на заседании комиссии Госсовета по направлению «Физическая культура и спорт». Об этом сообщило на своем сайте правительство Тульской области.
В пресс-службе рассказали, что 1 октября губернатор региона, председатель комиссии Дмитрий Миляев провел заседание.
«Министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов сообщил, что министерство выдвинуло предложение ввести основной государственный экзамен (ОГЭ) по физической культуре», — говорится в сообщении.
В правительстве пояснили, что в перечень ОГЭ после девятых классов предлагается ввести физкультуру и обязательный экзамен в виде ГТО. При этом золотой знак будет равен пятерке, серебряный — четверке и бронзовый — тройке. Школьникам, освобожденным от занятий физкультурой, разрешат сдавать тесты на знание предмета.
Ранее прокуратура Москвы сообщила, что суд запретил распространение в РФ информации с сайтов о продаже ответов на ЕГЭ, ОГЭ и ВПР. В ходе мониторинга Сети были выявлены незаконные ресурсы, предлагавшие купить ответы на задания.