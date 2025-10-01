Ричмонд
+21°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минспорта Подмосковья предложили ввести ОГЭ по физкультуре

Инициативу озвучили на заседании комиссии Госсовета РФ по физкультуре и спорту.

Источник: Аргументы и факты

Министерство физкультуры и спорта Московской области предложило ввести в школах основной государственный экзамен (ОГЭ) по физкультуре, сообщил глава ведомства Дмитрий Абаренов, выступая на заседании комиссии Госсовета по направлению «Физическая культура и спорт». Об этом сообщило на своем сайте правительство Тульской области.

В пресс-службе рассказали, что 1 октября губернатор региона, председатель комиссии Дмитрий Миляев провел заседание.

«Министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов сообщил, что министерство выдвинуло предложение ввести основной государственный экзамен (ОГЭ) по физической культуре», — говорится в сообщении.

В правительстве пояснили, что в перечень ОГЭ после девятых классов предлагается ввести физкультуру и обязательный экзамен в виде ГТО. При этом золотой знак будет равен пятерке, серебряный — четверке и бронзовый — тройке. Школьникам, освобожденным от занятий физкультурой, разрешат сдавать тесты на знание предмета.

Ранее прокуратура Москвы сообщила, что суд запретил распространение в РФ информации с сайтов о продаже ответов на ЕГЭ, ОГЭ и ВПР. В ходе мониторинга Сети были выявлены незаконные ресурсы, предлагавшие купить ответы на задания.