Аномальная погода в начале октября: Сколько продлятся холода в Молдове — что говорят синоптики

Давно такого не было в Молдове, чтобы дачники жаловались на померзшие помидоры и огурцы в конце сентября — начале октября.
В четверг будет еще холодно — +10 градусов днем.
Облачно, — солнца нам не видать.
Ночью — +6 градусов.
А вот с пятницы намечается потепление до +16 градусов, правда, на два дня зарядят дожди.
Так что осталось один очень холодный день пережить.
