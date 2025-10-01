Ричмонд
Аномальная погода в начале октября: Сколько продлятся холода в Молдове — что говорят синоптики

Прогноз погоды в Молдове на четверг, 2 октября 2025, и ближайшие дни.

Источник: Комсомольская правда

Давно такого не было в Молдове, чтобы дачники жаловались на померзшие помидоры и огурцы в конце сентября — начале октября.

В четверг будет еще холодно — +10 градусов днем.

Облачно, — солнца нам не видать.

Ночью — +6 градусов.

А вот с пятницы намечается потепление до +16 градусов, правда, на два дня зарядят дожди.

Так что осталось один очень холодный день пережить.

