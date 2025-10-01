В Нижегородской области стартовала программа «Активное долголетие»

Программа реализуется с октября по декабрь 2025 года. Из 5438 поданных заявок было отобрано 300 жителей региона старше 55 лет — по 18 человек на место. Программа дает возможность старшему поколению реализовать социальные проекты, заняться волонтерством или начать собственный бизнес. Обучение включает четыре модуля: возможности региона, профессиональное долголетие, новые технологии и серебряное добровольчество. Участники будут посещать семинары, мастер-классы и лекции, работать в командах и встречаться с работодателями. По итогам программы 100 победителей получат дипломы, а наиболее активные участники — сертификаты и благодарственные письма.