В Нижегородской области стартовала программа «Активное долголетие»

Образовательная программа «Активное долголетие» начала работу в Нижегородской области в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Программа реализуется с октября по декабрь 2025 года. Из 5438 поданных заявок было отобрано 300 жителей региона старше 55 лет — по 18 человек на место. Программа дает возможность старшему поколению реализовать социальные проекты, заняться волонтерством или начать собственный бизнес. Обучение включает четыре модуля: возможности региона, профессиональное долголетие, новые технологии и серебряное добровольчество. Участники будут посещать семинары, мастер-классы и лекции, работать в командах и встречаться с работодателями. По итогам программы 100 победителей получат дипломы, а наиболее активные участники — сертификаты и благодарственные письма.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.