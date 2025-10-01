Больницы Подмосковья получили реабилитационноe оборудованиe

Медицинские учреждения Московской области продолжают пополняться современной техникой для реабилитации пациентов. В ходе национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в больницы региона уже поставлено 59 единиц нового оборудования, сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.
Поставки включают тренажеры с биологической обратной связью, стабилографы, аппараты для кинезиотерапии, беговые дорожки и велоэргометры. Среди медицинских организаций, получивших новую технику, — больницы в Зарайске, Химках, Люберцах, Ногинске, Подольске, Щелкове и Чехове.
«Реабилитация — важный этап восстановления после различных перенесенных заболеваний и полученных травм», — отметил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
До конца 2025 года планируется поставка еще 23 единиц реабилитационного оборудования. Это позволит еще больше повысить качество и доступность восстановительного лечения для жителей региона.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.