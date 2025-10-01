Обливания водой, шашлыки, танцы. Как планирует встретить осень жизни пара из Гомеля

1 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Валентина Евдокимовна из Гомеля ко Дню пожилого человека поделилась с БЕЛТА историей своей семьи.
Пара Валентины Евдокимовны и Николая Васильевича собирает немало комплиментов от сверстников и сегодня. Они однажды встретились на танцевальной площадке для людей элегантного возраста. Правда, тогда кавалер вальсировал с другой дамой, которой обещал внимание в тот вечер. Но, увидев Валентину, не мог отвести взгляда. Данное женщине слово галантный кавалер сдержал, а на следующий раз, буквально с порога, пригласил ту, которая запала в душу по-настоящему.
«Да, я намного его моложе. Но человек сразу привлек меня своей чистотой, аккуратностью и порядочностью во всем. Никакого мата в речи, ни грубого выражения — это раз. Во-вторых, всегда опрятно одет. В-третьих, не пьет и не курит. Все это меня и привлекло. И я решила: чем с молодым, да непутевым, лучше буду со своим Николаем Васильевичем», — делится гомельчанка элегантного возраста.
Далее последовало приглашение на чай, которое Валентина Евдокимовна приняла. «Мы много говорили, обсуждали все, что считали важным и нужным. Дружили, вместе стали ходить на танцы. Все нам делали комплименты, говорили, что очень подходим и соответствуем друг другу», — продолжает историю знакомства собеседница.
Чувства и отношения проверяли годами. Вместе уже почти девять лет. Когда скрепили союз подписями, жениху было 87 лет, невесте — 70.
«Конечно, много времени уделяем друг другу, где-то надо помочь, поддержать. После очередного серьезного разговора решили расписаться», — отмечает гомельчанка, подчеркивая, что в их отношениях нет места корысти. «У нас обоих все есть», — дополняет она.
У супругов тем для разговоров — уйма. «Всегда интересно, на любую тему. Он и с детьми моими общается. Ездим на шашлыки, обсуждаем отдых, общие хлопоты по даче. У меня замечательный домик в деревне. В меру сил трудимся на земле. Там все-все растет, урожай хороший. Поначалу очень мне помогал, но и теперь, когда здоровье уже не то, все равно рядом. Воздухом свежим подышим, водичкой пообливаемся, позагораем», — перечисляет любимые занятия женщина.
Свою супругу Николай Васильевич нежно называет любашей. «Да, меня зовут Валентина, но он так подчеркивает свою любовь и теплое отношение. Говорит: “Люблю и обожаю безмерно, поэтому и любаша”. Конечно, и я его уважаю, подбадриваю. В таком возрасте чувства уже осознанные», — смеется Валентина Евдокимовна.
«У нас нет тайн и запретных тем — это очень важно. Я ему сразу сказала, что всегда обо всем говорю открыто и откровенно. Мы оба легкие по натуре, да еще и по знаку зодиака оба девы, поэтому много общего, нашли сразу общий язык и взаимопонимание. Понимаем друг друга от и до», — говорит о важности и ценности открытости в отношениях гомельчанка.
Рассказывая о муже, Валентина Евдокимовна отмечает его любовь к жизни и ко всему прекрасному. «Ему очень нравятся красивые женщины. Даже во время похода в магазин он обязательно сделает комплименты тем, кто улыбнется ему в ответ. Он очень приветливый и любвеобильный», — говорит она.
И сама супруга — прекрасная женщина и хозяйка. «Ему очень нравится, как я готовлю. Мы любим простые и полезные блюда. Обожаем драники, голубцы, холодец, курочку запеченную. Всегда на столе есть фрукты и овощи. Собираем хороший урожай на даче. Очень много ягод — красная смородина, ароматная малина, изумительная земляника и клубника, яблоки, груши — у нас всего хватает, дай Бог каждому такого», — рассуждает она.
Как и у всех, бывают разные моменты, особенно по здоровью. «Просто я не могу иначе. У нас, как в известной песне: “Ты заболеешь, я приду, боль разведу руками. Все я сумею, все смогу — сердце мое не камень”, — с улыбкой заключает гомельчанка.
По данным главного управления юстиции Гомельского облисполкома, за январь — август в регионе зарегистрировано свыше 5,1 тыс. браков. Примерно в каждой 25-й паре невесте — более 60 лет. К слову, самому зрелому жениху в этом году исполнился 91 год, самой взрослой невесте — 84 года. -0-