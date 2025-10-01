Обливания водой, шашлыки, танцы. Как планирует встретить осень жизни пара из Гомеля

«Да, я намного его моложе. Но человек сразу привлек меня своей чистотой, аккуратностью и порядочностью во всем. Никакого мата в речи, ни грубого выражения — это раз. Во-вторых, всегда опрятно одет. В-третьих, не пьет и не курит. Все это меня и привлекло. И я решила: чем с молодым, да непутевым, лучше буду со своим Николаем Васильевичем», — делится гомельчанка элегантного возраста.