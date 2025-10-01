Юннаты Алтая участвуют во Всероссийском съезде школьных лесничеств

Событие собрало в подмосковном Пушкине около 300 участников — руководителей и воспитанников школьных лесничеств из 60 регионов России. С 29 сентября по 3 октября юные экологи будут демонстрировать свои знания и навыки в решении практических задач по ключевым направлениям лесного хозяйства: лесоустройству, лесовосстановлению, охране и защите лесов. Кроме того, для их наставников в ходе съезда организованы курсы повышения квалификации.