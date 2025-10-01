Ричмонд
Юннаты Алтая участвуют во Всероссийском съезде школьных лесничеств

Ребята продемонстрируют свои знания и навыки в решении практических задач по ключевым направлениям лесного хозяйства.

Воспитанники школьного лесничества «Лесовичок» из Мельниковской школы Новичихинского района представляют Алтайский край на VIII Всероссийском съезде школьных лесничеств. Мероприятие проходит в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в региональном министерстве экономического развития.

Событие собрало в подмосковном Пушкине около 300 участников — руководителей и воспитанников школьных лесничеств из 60 регионов России. С 29 сентября по 3 октября юные экологи будут демонстрировать свои знания и навыки в решении практических задач по ключевым направлениям лесного хозяйства: лесоустройству, лесовосстановлению, охране и защите лесов. Кроме того, для их наставников в ходе съезда организованы курсы повышения квалификации.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.