Чемпионат по лени начался в Черногории

В черногорском городе Плужине в среду, 1 октября, началось соревнование по лени. Человек, которому удастся пролежать на одном месте дольше всех, получит две тысячи евро (193,5 тысячи рублей — прим. «ВМ»).
В чемпионате принимают участие 20 человек из различных стран, включая Россию, Украину, Турцию и Сербию — все они уже находятся в кроватях.
— Участники уже занимают свои места, разрешено все, кроме вставания, за исключением 15-минутных перерывов каждые восемь часов. Отобранным из множества претендентов предоставляются еда и напитки, — передает Montenegro Times.
В прошлый раз этот чемпионат проводили в 2023 году — тогда победу в нем одержала жительница Черногории по имени Лидия, которая пролежала в постели 50 дней и установила рекорд.
В рамках проекта «Лето в Москве» в столице прошел чемпионат по игре «Камень, ножницы, бумага», главным призом в нем стал один миллион рублей. Центральной площадкой турнира выступал Тверской бульвар, где можно было попробовать свои силы ежедневно с 12:00 до 21:00.