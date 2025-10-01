Чемпионат по лени начался в Черногории

В рамках проекта «Лето в Москве» в столице прошел чемпионат по игре «Камень, ножницы, бумага», главным призом в нем стал один миллион рублей. Центральной площадкой турнира выступал Тверской бульвар, где можно было попробовать свои силы ежедневно с 12:00 до 21:00.