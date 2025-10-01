Между Москвой и Нижним Новгородом зимой запустят скоростной поезд «Буревестник»

С 3 декабря между Москвой и Нижним Новгородом будет курсировать скоростной двухэтажный поезд «Буревестник». Об этом в среду, 1 октября, сообщили в пресс-службе Российских железных дорог (РЖД).
В рамках сетевого селекторного совещания, посвященного Дню компании, был объявлен старт продаж билетов на новый поезд.
Для удобства пассажиров на маршруте будут ежедневно курсировать три пары поездов «Буревестник», которые будут отправляться из Москвы и Нижнего Новгорода в утренние, дневные и вечерние часы: из Москвы — с 3 декабря в 10:05 и 20:15, а с 4 декабря — в 13:45; из Нижнего Новгорода — с 3 декабря в 15:29, а с 4 декабря еще в 7:20 и 18:57.
Утренний «Буревестник» из столицы будет отправляться с Ярославского вокзала, тогда как дневные и вечерние рейсы — с Восточного. Поезда, выезжающие из Нижнего Новгорода утром и днем, будут прибывать на Восточный вокзал Москвы, а вечерний рейс — на Ярославский.
В зависимости от времени отправления поезд будет останавливаться во Владимире, Коврове или Дзержинске. Время в пути в одну сторону составит примерно четыре часа.
Поезд «Буревестник» будет выделяться своей фирменной ливреей, интерьером и рядом уникальных особенностей. В его составе будет находиться от 10 современных двухэтажных вагонов: с местами для сидения стандартной и улучшенной компоновки, а также купейный штабной вагон, спальный вагон и вагон-бистро. За один рейс такой поезд сможет перевозить более 730 человек, что позволит удовлетворить спрос на поездки и сделать путешествие более комфортным, говорится в Telegram-канале перевозчика.
До этого стало известно, что разрабатываемый для высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург поезд, ранее носивший рабочее название «Белый кречет», в итоге получит другое имя. В данный момент рассматривается запуск общественного голосования примерно с пятью вариантами, среди которых — «Луч». Отмечается, что настоящий белый кречет летает медленнее сапсана, поэтому обсуждаются названия «Сапсан-2» или «Сапсан-400».