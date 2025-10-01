Между Москвой и Нижним Новгородом зимой запустят скоростной поезд «Буревестник»

Для удобства пассажиров на маршруте будут ежедневно курсировать три пары поездов «Буревестник», которые будут отправляться из Москвы и Нижнего Новгорода в утренние, дневные и вечерние часы: из Москвы — с 3 декабря в 10:05 и 20:15, а с 4 декабря — в 13:45; из Нижнего Новгорода — с 3 декабря в 15:29, а с 4 декабря еще в 7:20 и 18:57.