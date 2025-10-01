В Московской областном перинатальном центре установили рентген-аппарат

Технику установили в отделении магнитно-резонансной и лучевой диагностики учреждения. Для удобства пациентов записаться на рентгенологическое исследование можно различными способами: через региональный портал «Здоровье» на сайте «Госуслуги», инфомат в медицинской организации, по телефону 122, на приеме у лечащего врача или с помощью чат-бота в Telegram. Направление на диагностику выдает лечащий врач.