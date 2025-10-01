Ричмонд
В Московской областном перинатальном центре установили рентген-аппарат

Технику приобрели для отделения магнитно-резонансной и лучевой диагностики.

Новый цифровой рентген-аппарат начал работу в Московском областном перинатальном центре, расположенном в Балашихе, в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве информации и молодежной политики Подмосковья.

Технику установили в отделении магнитно-резонансной и лучевой диагностики учреждения. Для удобства пациентов записаться на рентгенологическое исследование можно различными способами: через региональный портал «Здоровье» на сайте «Госуслуги», инфомат в медицинской организации, по телефону 122, на приеме у лечащего врача или с помощью чат-бота в Telegram. Направление на диагностику выдает лечащий врач.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.