В подмосковных Люберцах реконструируют пять водозаборных узлов

Это позволит улучшить качество питьевой воды для более чем 274 тысяч жителей. Работы затронут ключевые объекты в Красково, Малаховке, Дзержинском и деревне Мотяково. На всех объектах будет проведен капитальный ремонт зданий, полностью заменено насосное оборудование и установлены современные станции водоподготовки. Параллельно в Дзержинском реконструируют очистные сооружения и канализационный коллектор, а также обновят водоводы в поселке Октябрьский и отремонтируют насосную станцию в Томилино.