В подмосковных Люберцах реконструируют пять водозаборных узлов

Реконструкция пяти водозаборных узлов (ВЗУ) планируется в городском округе Люберцы до 2028 года при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Это позволит улучшить качество питьевой воды для более чем 274 тысяч жителей. Работы затронут ключевые объекты в Красково, Малаховке, Дзержинском и деревне Мотяково. На всех объектах будет проведен капитальный ремонт зданий, полностью заменено насосное оборудование и установлены современные станции водоподготовки. Параллельно в Дзержинском реконструируют очистные сооружения и канализационный коллектор, а также обновят водоводы в поселке Октябрьский и отремонтируют насосную станцию в Томилино.
Модернизация трех ВЗУ в Малаховке, Красково и Мотяково, которые обеспечивают водой около 28,5 тысячи человек, планируется к завершению до конца 2026 года. Работы на двух узлах в Дзержинском будут завершены к 2028 году. Этот комплексный проект позволит существенно повысить надежность и качество системы водоснабжения всего городского округа.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.