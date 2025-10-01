Создан гель для борьбы с раком кожи, который в четыре раза сильнее аналогов

При этом ученые подчеркивают: комбинация метиленового синего (известный краситель, который используют в фотодинамической терапии) с серебросодержащим гелем позволила преодолеть главный недостаток традиционного фотосенсибилизатора — его быструю деградацию в биосреде. «Разработка ученых ТвГУ открывает перспективы для более безопасного и эффективного лечения одного из самых распространенных видов рака кожи. Новый состав оказался в четыре раза эффективнее существующих аналогов, что является серьезным научным и практическим достижением», — отметил и. о. ректора ТвГУ Дмитрий Беспалов.