Ставропольский перинатальный центр оснастили уникальным оборудованием

В центре появились аппараты, которые открывают новые возможности для выхаживания новорожденных, в том числе родившихся раньше срока. Среди них — система подачи оксида азота для спасения детей в критических состояниях, специализированные дефибрилляторы для новорожденных, инкубаторы закрытого типа и современные аппараты ИВЛ. Комплекс также включает оборудование для управляемой гипотермии, позволяющее предотвратить гибель нервной ткани после тяжелой гипоксии. Новое оборудование позволит врачам проводить сложнейшие операции и реанимационные мероприятия, обеспечивая полный контроль за состоянием самых маленьких пациентов.