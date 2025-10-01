Ставропольский перинатальный центр оснастили уникальным оборудованием

Ставропольский краевой клинический перинатальный центр получил современное оснащение в ходе реализации национального проекта «Семья». Об этом сообщили в региональном правительстве.
В центре появились аппараты, которые открывают новые возможности для выхаживания новорожденных, в том числе родившихся раньше срока. Среди них — система подачи оксида азота для спасения детей в критических состояниях, специализированные дефибрилляторы для новорожденных, инкубаторы закрытого типа и современные аппараты ИВЛ. Комплекс также включает оборудование для управляемой гипотермии, позволяющее предотвратить гибель нервной ткани после тяжелой гипоксии. Новое оборудование позволит врачам проводить сложнейшие операции и реанимационные мероприятия, обеспечивая полный контроль за состоянием самых маленьких пациентов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.