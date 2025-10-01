Ричмонд
РАО подало иск к «Золотому кольцу» Надежды Кадышевой из-за двух песен

У РАО возникли претензии к исполнению на концерте песни «Россия-Русь» и «Течет ручей».

Источник: Комсомольская правда

Российское авторское общество (РАО) направило в суд иск против организаторов концерта певицы Надежды Кадышевой. Об этом сообщило РБК со ссылкой на пресс-службу организации.

В статье отметили, что на этом выступлении были исполнены без разрешения правообладателей песни «Россия-Русь» (авторы — Виктор и Ксения Пеленягрэ) и «Течет ручей» (авторы — Петр Черняев и Наталья Трушина).

«К сожалению, оба обращения РАО были проигнорированы, вследствие чего РАО было вынуждено обратиться в суд с исковым заявлением в защиту законных прав указанных выше авторов», — цитирует агентство Российское авторское общество.

Как писал сайт KP.RU, новая волна популярности Надежды Кадышевой потребовала перемен в формате работы артистки и ее ансамбля «Золотое кольцо». Создатель и руководитель ансамбля «Золотое кольцо», композитор Александр Костюк (муж певицы, который и написал все ее хиты), а также Григорий Костюк (сын артистов, в паре номеров концерта выходит петь с мамой под ее фамилией, и вместе с ней совладелец театра «Золотое кольцо»). «Правая рука» и «левая рука» народной артистки контролируют и руководят всеми процессами.