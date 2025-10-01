РАО подало иск к «Золотому кольцу» Надежды Кадышевой из-за двух песен

Как писал сайт KP.RU, новая волна популярности Надежды Кадышевой потребовала перемен в формате работы артистки и ее ансамбля «Золотое кольцо». Создатель и руководитель ансамбля «Золотое кольцо», композитор Александр Костюк (муж певицы, который и написал все ее хиты), а также Григорий Костюк (сын артистов, в паре номеров концерта выходит петь с мамой под ее фамилией, и вместе с ней совладелец театра «Золотое кольцо»). «Правая рука» и «левая рука» народной артистки контролируют и руководят всеми процессами.