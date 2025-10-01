Французские военные задержали экипаж остановленного у ее берегов танкера

Члены экипажа танкера Pushpa, остановленного у берегов Франции, были задержаны местными военнослужащими в среду, 1 октября. Об этом сообщает французская радиостанция Franceinfo.
Уточняется, что несколько членов экипажа были допрошены в морской жандармерии в связи с подозрением на нарушение морского права. Соответствующее расследование инициировала прокуратура Бреста.
Как сообщили в ведомстве, дело возбуждено по фактам возможного отсутствия подтверждения национальной принадлежности судна и отказа экипажа подчиниться требованиям властей.
Французский лидер Эммануэль Макрон, комментируя ситуацию, заявил, что экипаж допустил «очень серьезные ошибки», которые оправдывают судебное разбирательство.