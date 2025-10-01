Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Французские военные задержали экипаж остановленного у ее берегов танкера

Несколько членов экипажа были допрошены в морской жандармерии.

Источник: Аргументы и факты

Члены экипажа танкера Pushpa, остановленного у берегов Франции, были задержаны местными военнослужащими в среду, 1 октября. Об этом сообщает французская радиостанция Franceinfo.

Уточняется, что несколько членов экипажа были допрошены в морской жандармерии в связи с подозрением на нарушение морского права. Соответствующее расследование инициировала прокуратура Бреста.

Как сообщили в ведомстве, дело возбуждено по фактам возможного отсутствия подтверждения национальной принадлежности судна и отказа экипажа подчиниться требованиям властей.

Французский лидер Эммануэль Макрон, комментируя ситуацию, заявил, что экипаж допустил «очень серьезные ошибки», которые оправдывают судебное разбирательство.