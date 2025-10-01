Франция задержала нескольких членов экипажа остановленного у ее берегов танкера

Французские власти задержали нескольких членов экипажа танкера Pushpa у своего побережья. Их подозревают в нарушении морского законодательства, сообщило радио Franceinfo.
Задержание произошло вечером 1 октября после осмотра судна французскими военнослужащими. Сейчас моряков допрашивают в морской жандармерии. Расследование ведет прокуратура города Бреста, но никаких подробностей на данный момент не разглашается.
В то же время в Мурманске был задержан танкер Unity, зарегистрированный под флагом Лесото. Это произошло после проверки инспекторов портового контроля, инициированной Российским профсоюзом моряков. Причиной стали долги по зарплате экипажу, отсутствие работающей спутниковой связи Inmarsat и проблемы с судовыми документами.
По словам моряков, зарплату за июль они не получили, а июньские выплаты поступили только 27 июля. Бывшие члены экипажа также не дождались своих денег. Экипаж безуспешно пытался связаться с судовладельцем, после чего обратился в профсоюз. Как сообщил капитан, к 13 августа долг перед 20 моряками составил 4,9 миллиона рублей и 28,5 тысячи долларов.