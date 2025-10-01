Франция задержала нескольких членов экипажа остановленного у ее берегов танкера

По словам моряков, зарплату за июль они не получили, а июньские выплаты поступили только 27 июля. Бывшие члены экипажа также не дождались своих денег. Экипаж безуспешно пытался связаться с судовладельцем, после чего обратился в профсоюз. Как сообщил капитан, к 13 августа долг перед 20 моряками составил 4,9 миллиона рублей и 28,5 тысячи долларов.