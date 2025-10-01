В России предложили ввести ОГЭ по физкультуре и обязательный экзамен по ГТО

Миляев, который также занимает должность председателя комиссии Госсовета России по направлению «Физическая культура и спорт», отметил, что все предложения, которые прозвучали во время заседания совета, будут использованы при подготовке Совета по спорту при президенте России, передает Telegram-канал главы региона.