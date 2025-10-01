В России предложили ввести ОГЭ по физкультуре и обязательный экзамен по ГТО

Во время заседания комиссии Государственного совета России по физкультуре и спорту прозвучало предложение ввести основной государственный экзамен по физкультуре и обязательный — по спортивному комплексу «Готов к труду и обороне». Об этом в среду, 1 октября, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.
— Суть предложения — в ОГЭ после девятых классов ввести физкультуру и обязательный экзамен в виде ГТО. Золотой знак — пятерка, как пример, серебряный — четверка и тройка — бронзовый знак. Школьники, освобожденные от занятий физической культурой, смогут сдавать тесты на знание предмета, — говорится в сообщении.
Миляев, который также занимает должность председателя комиссии Госсовета России по направлению «Физическая культура и спорт», отметил, что все предложения, которые прозвучали во время заседания совета, будут использованы при подготовке Совета по спорту при президенте России, передает Telegram-канал главы региона.
4 июля комитет Государственной думы по охране здоровья предложил ведомствам проработать вопрос о необходимости пятибалльной шкалы оценок по таким школьным предметам, как физкультура, ИЗО, музыка и труд. Также комитет указал на высокую загрузку школьников и неудобное расписание их занятий.