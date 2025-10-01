Макрон назвал «признаком слабости» отказ США от отправки военных на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон охарактеризовал отказ американского руководства от отправки военных на Украину как проявление слабости. С таким заявлением он выступил в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.
— Мы неоднократно говорили Москве, чего мы делать не будем. Это признак слабости, — возмутился глава европейского государства.
Макрон отметил, что еще весной 2022 года США объявили о своем нежелании направлять вооруженные силы на Украину. Он использовал термин «стратегическая неоднозначность» в отношении Соединенных Штатов и подчеркнул необходимость для Европы снизить свою зависимость от Вашингтона и решений Белого дома, передает РИА Новости со ссылкой на материал.
В начале сентября Макрон заявил, что 26 стран — участниц «коалиции желающих» выразили готовность участвовать в отправке войск на территорию Украины. Он добавил, что коалиция не получила от президента США конкретной информации относительно гарантий безопасности для Киева. Макрон также заявил, что участники прошедшей беседы коалиции, которая прошла в формате видеоконференции, «решили координировать действия» по вопросу введения антироссийских санкций, «чтобы повысить их эффективность».
В тот же день канцелярия премьер-министра Великобритании Кира Стармера заявила, что страны — участницы «коалиции желающих» выразили готовность поставлять Киеву дальнобойные ракеты. Целью такого решения британская администрация назвала «дальнейшее укрепление оснащения» Украины.