Макрон назвал «признаком слабости» отказ США от отправки военных на Украину

В начале сентября Макрон заявил, что 26 стран — участниц «коалиции желающих» выразили готовность участвовать в отправке войск на территорию Украины. Он добавил, что коалиция не получила от президента США конкретной информации относительно гарантий безопасности для Киева. Макрон также заявил, что участники прошедшей беседы коалиции, которая прошла в формате видеоконференции, «решили координировать действия» по вопросу введения антироссийских санкций, «чтобы повысить их эффективность».