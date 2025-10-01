Дуров рассказал детям из казахского села о своих проделках в школе

Основатель мессенджера Telegram и российский предприниматель Павел Дуров встретился с сельскими школьниками из казахстанской школы. Во время визита в учреждение бизнесмен рассказал учащимся о своих проделках в школьные годы.
«В нашу школу к сельским детям приехал попечитель и основатель Telegram Павел Дуров. Он поделился историями о первых шагах в программировании, о том, как шкодничал в школе, рассказал о будущем искусственного интеллекта», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях школы.
Отмечается, что Дуров провел встречу с 500 учащимися из казахских аулов, пообщавшись с ними на протяжении нескольких часов по-дружески и откровенно. Предприниматель также осмотрел кампус учреждения и увидел, как школьники живут в пансионате.
