Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дуров рассказал детям из казахского села о своих проделках в школе

Павел Дуров посетил школу IQanat в Казахстане, пообщавшись с ее учениками о школьных годах и первых шагах в программировании.

Источник: Комсомольская правда

Основатель мессенджера Telegram и российский предприниматель Павел Дуров встретился с сельскими школьниками из казахстанской школы. Во время визита в учреждение бизнесмен рассказал учащимся о своих проделках в школьные годы.

«В нашу школу к сельским детям приехал попечитель и основатель Telegram Павел Дуров. Он поделился историями о первых шагах в программировании, о том, как шкодничал в школе, рассказал о будущем искусственного интеллекта», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях школы.

Отмечается, что Дуров провел встречу с 500 учащимися из казахских аулов, пообщавшись с ними на протяжении нескольких часов по-дружески и откровенно. Предприниматель также осмотрел кампус учреждения и увидел, как школьники живут в пансионате.

Ранее KP.RU сообщал, что Павел Дуров хочет поделить свое состояние между сотней наследников после его смерти.

Узнать больше по теме
Павел Дуров: биография, личная жизнь и задержание во Франции основателя Telegram
Миллиардер, плейбой и один из самых известных граждан России. Биография Павла Дурова оказалась в центре внимания после того, как его арестовали во Франции и обвинили в причастности к серьезным преступлениям. Собрали главное о знаменитом разработчике и программисте.
Читать дальше