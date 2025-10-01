СК показал видео с места расправы над матерью и ее детьми в Ульяновске

Маму с двумя маленькими детьми жестоко убили в Ульяновске. Их тела обнаружила бабушка: она пришла проведать семью, а дверь в квартиру открыл ее сын, весь в крови. Следователи подозревают в убийстве отца семейства. Сообщается, что он страдал лудоманией и вогнал родных в долги, из-за этого часто ругался с женой. Что известно об убийстве — в материале «Газеты.Ru».