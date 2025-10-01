Назван самый популярный iPhone

Самым популярным смартфоном стал iPhone 17 Pro Max.
Спрос на смартфоны серии iPhone 17 превысил показатели продаж предыдущего поколения iPhone 16, сообщило издание Appleinsider. Эксперты отмечают устойчивый рост интереса к новым моделям, особенно на американском рынке.
«В аналитической записке отмечается высокий потребительский интерес к iPhone 17 — особенно в США. Самой востребованной моделью во время первой недели после старта продаж назвали iPhone 17 Pro Max — флагман имеет долю 33%», — передает издание со ссылкой на отчет инвестиционной компании JPMorgan.
Второе место по востребованности занял iPhone 17 Pro с долей продаж в 22%. Базовая версия iPhone 17 обеспечила спрос в 20%.
С 23 сентября сеть магазинов электроники и техники Restore начнет официальные продажи смартфонов Apple iPhone 17. Ранее новая линейка устройств была представлена во флагманском магазине в Москве, где модели доступны для ознакомления, однако приобрести их пока нельзя.