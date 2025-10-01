Ричмонд
Назван самый популярный iPhone

Спрос на смартфоны серии iPhone 17 превысил показатели продаж предыдущего поколения iPhone 16, сообщило издание Appleinsider. Эксперты отмечают устойчивый рост интереса к новым моделям, особенно на американском рынке.

Самым популярным смартфоном стал iPhone 17 Pro Max.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСколько должен работать россиянин, чтобы купить iPhone 17: цена новых флагманов Apple. Инфографика.

«В аналитической записке отмечается высокий потребительский интерес к iPhone 17 — особенно в США. Самой востребованной моделью во время первой недели после старта продаж назвали iPhone 17 Pro Max — флагман имеет долю 33%», — передает издание со ссылкой на отчет инвестиционной компании JPMorgan.

Второе место по востребованности занял iPhone 17 Pro с долей продаж в 22%. Базовая версия iPhone 17 обеспечила спрос в 20%.

С 23 сентября сеть магазинов электроники и техники Restore начнет официальные продажи смартфонов Apple iPhone 17. Ранее новая линейка устройств была представлена во флагманском магазине в Москве, где модели доступны для ознакомления, однако приобрести их пока нельзя.