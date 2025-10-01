Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Starbucks зарегистрировал в РФ товарный знак We Proudly Serve

Американская кофейная сеть Starbucks зарегистрировала в России новый товарный знак для премиального направления We Proudly Serve. Об этом сообщает Baza.

Источник: Life.ru

В рамках партнёрской программы Starbucks и Nestlé предусмотрена поддержка общественных предприятий при внедрении различных улучшений. По информации телеграм-канала, под новым знаком будет осуществляться обслуживание ресторанов, кафе и кофеен, где компания сможет предлагать продукцию своего бренда.

На днях стало известно, что Starbucks проведёт масштабные сокращения сотрудников. По словам гендиректора компании, будут закрыты более 400 кофеен в Северной Америке, а работу потеряют 900 сотрудников.

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.