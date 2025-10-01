Starbucks зарегистрировал в РФ товарный знак We Proudly Serve

В рамках партнёрской программы Starbucks и Nestlé предусмотрена поддержка общественных предприятий при внедрении различных улучшений. По информации телеграм-канала, под новым знаком будет осуществляться обслуживание ресторанов, кафе и кофеен, где компания сможет предлагать продукцию своего бренда.