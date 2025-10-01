Помолодевшая Алёна Яковлева появилась на светской презентации: видео

Актриса Алена Яковлева не часто посещает светские мероприятия. Но тут она появилась на презентации нового сезона телеканала и сразу приказала к себе взоры присутствующих. Артистка изменилась: Алёна, кажется, помолодела лет на 10 с момента последнего появления на публике. Что именно она собой сделала, народ теперь гадают. Кто-то считает, что все дело в крутых косметологических процедурах, кто-то- подозревает даже в пластике. Впрочем, мимика у Яковлевой довольно живая, так что причина изменений остаётся в секрете. Смотрите видео редкого приезда актрисы на вечеринку.