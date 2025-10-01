«Школьный учитель приходит учить, а мы — играть». Что главное в работе педагога дошкольного образования

«Школьный педагог приходит учить, а мы приходим играть и учить, играя. В первую очередь нужно любить детей, тогда ты научишься понимать душу ребенка. Благодаря этому сможешь подобрать для каждого малыша подходящую именно ему игру, песню или танец на утренник. К нам в сад приходит много молодых педагогов, они закрепляются в профессии. Самое радостное для меня — это слышать от молодежи после того, как они отрабатывают два года распределения после колледжа или университета, слова о том, что они сделали правильный выбор и остаются в профессии. Я этим горжусь», — отметила Жанна Козлович.