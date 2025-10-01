«Школьный учитель приходит учить, а мы — играть». Что главное в работе педагога дошкольного образования

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заведующий детским садом № 101 Гродно Жанна Козлович рассказала корреспонденту БЕЛТА о том, чем отличается педагог дошкольного образования от школьного учителя.
«Школьный педагог приходит учить, а мы приходим играть и учить, играя. В первую очередь нужно любить детей, тогда ты научишься понимать душу ребенка. Благодаря этому сможешь подобрать для каждого малыша подходящую именно ему игру, песню или танец на утренник. К нам в сад приходит много молодых педагогов, они закрепляются в профессии. Самое радостное для меня — это слышать от молодежи после того, как они отрабатывают два года распределения после колледжа или университета, слова о том, что они сделали правильный выбор и остаются в профессии. Я этим горжусь», — отметила Жанна Козлович.
По ее словам, для педагога состояться в трудовой деятельности означает войти в коллектив. «А у нас коллектив молодой, мы стараемся принять молодежь с распростертыми объятиями, создать им условия для того, чтобы они могли применить свои прекрасные знания, полученные в колледже или вузе, чтобы на практике у них все сложилось. Для молодого педагога обязательна поддержка, и не только от коллектива. Мы работаем вместе с родителями в команде, и поддержка родителей тоже имеет большое влияние на то, что молодые педагоги остаются в профессии и закрепляются на своих местах», — подчеркнула заведующий садом. -0-