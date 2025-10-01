«Великая глупость»: Останина прошлась по свердловскому Минздраву за срыв плаката с рекламой стерилизации

Нина Останина раскритиковала сотрудника Минздрава Свердловской области за срыв плаката о стерилизации.
Председатель комитета Госдумы РФ по защите семьи, отцовства, материнства и детства Нина Останина раскритиковала поступок чиновника из свердловского отделения Минздрава Марка Ицковича, который демонстративно сорвал, а затем растоптал плакат с рекламой стерилизации в одном из учреждений женской консультации Екатеринбурга. Депутат расценила действия Ицковича как обычный пиар и великую глупость.
«Я отношусь к этому [поступку Ицковича] как к великой глупости и непрофессионализму. Сегодня чиновники в своем пиаровском раже идут на все, чтобы отчитаться о принятых мерах для улучшения демографии. При этом вся “демография” у нас сводится только к рождаемости. Демография — это и продолжительность жизни, и качество жизни», — подчеркнула Останина в разговоре с «Ридусом».
Она отдельно подчеркнула важность информирования женщин о различных методах контрацепции, особенно для тех, кто уже воспитывает нескольких детей и сталкивается с финансовыми трудностями. По мнению парламентария, ограничение доступа к информации может негативно сказаться на здоровье и благополучии россиянок.
Ранее представитель Минздрава Свердловской области Марк Ицкович снял информационный плакат о стерилизации в женской консультации Екатеринбурга. Причем он сделал это демонстративно, сорвав и растоптав его. Причем вместе с Ицковичем в акции участвовала глава фонда «Женщины за жизнь» и член Общественной палаты Наталья Москвитина. Та задалась вопросом, мол, зачем предлагать стерилизацию в сложной демографической ситуации. «Нам надо женщин беременных!» — добавила она.