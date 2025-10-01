«Великая глупость»: Останина прошлась по свердловскому Минздраву за срыв плаката с рекламой стерилизации

«Я отношусь к этому [поступку Ицковича] как к великой глупости и непрофессионализму. Сегодня чиновники в своем пиаровском раже идут на все, чтобы отчитаться о принятых мерах для улучшения демографии. При этом вся “демография” у нас сводится только к рождаемости. Демография — это и продолжительность жизни, и качество жизни», — подчеркнула Останина в разговоре с «Ридусом».