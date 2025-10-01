Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме предложили отбирать пустующие квартиры и передавать их государству

Несколько сенаторов вместе с депутатом Александром Якубовским в среду, 1 октября, внесли в Государственную думу проект закона, которым предлагается изымать пустующие жилые помещения и передавать их государству.

Несколько сенаторов вместе с депутатом Александром Якубовским в среду, 1 октября, внесли в Государственную думу проект закона, которым предлагается изымать пустующие жилые помещения и передавать их государству.

Пустующим, согласно документу, может признаваться жилище, владелец которого не выполняет свои обязанности по его содержанию. Инициаторы объяснили, что из-за таких людей происходит нарушению функционирования общедомовых систем, в том числе подачи воды и отопления.

— При этом решение о признании жилого помещения в многоквартирном доме пустующим будет приниматься комиссией, созданной органом местного самоуправления в порядке, определенном нормативными правовыми актами органов местного самоуправлении, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Депутат петербургского Заксобрания Андрей Рябоконь ранее обратил внимание на возможность пополнения бюджета за счет средств умерших граждан без наследников.

Депутат Государственной думы Михаил Матвеев выразил мнение, что в этой идее «есть логика», так как банки «неохотно расстаются» со средствами.