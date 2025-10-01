В Госдуме предложили отбирать пустующие квартиры и передавать их государству

Несколько сенаторов вместе с депутатом Александром Якубовским в среду, 1 октября, внесли в Государственную думу проект закона, которым предлагается изымать пустующие жилые помещения и передавать их государству.
Пустующим, согласно документу, может признаваться жилище, владелец которого не выполняет свои обязанности по его содержанию. Инициаторы объяснили, что из-за таких людей происходит нарушению функционирования общедомовых систем, в том числе подачи воды и отопления.
— При этом решение о признании жилого помещения в многоквартирном доме пустующим будет приниматься комиссией, созданной органом местного самоуправления в порядке, определенном нормативными правовыми актами органов местного самоуправлении, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Депутат петербургского Заксобрания Андрей Рябоконь ранее обратил внимание на возможность пополнения бюджета за счет средств умерших граждан без наследников.
Депутат Государственной думы Михаил Матвеев выразил мнение, что в этой идее «есть логика», так как банки «неохотно расстаются» со средствами.