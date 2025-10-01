Братья-хакеры из России обогатились на поддельных визах и избежали наказания

Двое братьев-хакеров из России на протяжении десяти лет изготавливали поддельные визы, заработав свыше 1,5 миллиарда рублей. Об этом в среду, 1 октября, сообщил Telegram-канал Shot.
Родственники в 2013 году перебрались во Вьетнам, где с помощью собственного программного обеспечения взломали базу данных местного посольства Чехии. Это программа блокировала поступающие заявки на получение виз и пропускала вперед нужные братьям обращения.
После этого злоумышленники продавали заявки тем, у кого были трудности с документами. Их отец «отмывал» деньги через покупку недвижимости, а мать отвечала за управление банковскими счетами. Кроме того, в схеме была замешана девушка одного из братьев, которая закупала оборудование.
Несмотря на масштабные обвинения, в 2025 году суд окончательно оправдал родственников. По словам судьи Зузаны Котизовой, они не взламывали систему и не нарушали ее защиту, а лишь использовали робота и телефонную сеть, следует из публикации.
