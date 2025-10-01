Генерал Липовой: удар по фурам с дронами ВСУ спас жизни российских бойцов

Уничтожение в Черниговской области фур с дронами ВСУ спасло жизни российским бойцам и технику, сообщил в беседе с aif.ru Герой России, генерал-майор в отставке Сергей Липовой.
Напомним, Минобороны РФ ранее сообщило, что российские военные с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» и БПЛА «Герань-2» уничтожили перевозившие беспилотники фуры ВСУ в Черниговской области.
«Дроны на сегодняшний день являются самым эффективным оружием, уничтожение целых фур с дронами — очень удачная операция. Каждый дрон несет за собой смерть бойцов и удары по нашим укреплениям, технике», — отметил военный.
По словам Липового, дроны, которые находились в фурах, могли быть поставкой Киеву от Запада, а везти на территорию Украины их могли через Польшу.
При этом генерал отметил, что украинские фуры вряд ли ехали в сторону российской границы.
«Чисто гипотетически, ВСУ, конечно, могли попытаться провезти фуры с дронами через границу. Но на практике — вряд ли. Такое количество дронов, да еще и в собранном состоянии, быстро бы раскрыли», — отметил Липовой.
Ранее также стало известно, что в Черниговской области дроны ударили по составу с техникой и ГСМ ВСУ.