Глава OpenAI допустил захват мира ИИ как один из сценариев гибели людей

Руководитель OpenAI также отметил, что число пользователей нейросети ChatGPT в ближайшее время может достичь миллиардов.

Источник: Аргументы и факты

Глава компании OpenAI Сэм Альтман заявил, что захват контроля над миром искусственным интеллектом является одним из возможных сценариев, которые могут привести к исчезновению человечества. Об этом он рассказал в подкасте генерального директора Axel Springer Матиаса Депфнера, пишет Bild.

«Данная модель захватывает контроль над миром более или менее случайно», — отметил он.

При этом он обозначил и другие возможные варианты: искусственный интеллект может подчинить себе людей, находящихся у власти, либо начать функционировать автономно, фактически обретя «собственную жизнь».

Руководитель OpenAI также отметил, что число пользователей нейросети ChatGPT в ближайшее время может достичь миллиардов. Он подчеркнул, что люди все чаще обращаются к ИИ за советами по ключевым вопросам — в работе, личной жизни и других сферах.

Альтман предупредил, что растущая зависимость от ответов искусственного интеллекта может привести к тому, что человечество потеряет контроль над ситуацией.

Ранее чат-бот от Google пожелал смерти пользователю, выполняя за него тест.