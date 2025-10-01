Глава OpenAI допустил захват мира ИИ как один из сценариев гибели людей

Глава компании OpenAI Сэм Альтман заявил, что захват контроля над миром искусственным интеллектом является одним из возможных сценариев, которые могут привести к исчезновению человечества. Об этом он рассказал в подкасте генерального директора Axel Springer Матиаса Депфнера, пишет Bild.
«Данная модель захватывает контроль над миром более или менее случайно», — отметил он.
При этом он обозначил и другие возможные варианты: искусственный интеллект может подчинить себе людей, находящихся у власти, либо начать функционировать автономно, фактически обретя «собственную жизнь».
Руководитель OpenAI также отметил, что число пользователей нейросети ChatGPT в ближайшее время может достичь миллиардов. Он подчеркнул, что люди все чаще обращаются к ИИ за советами по ключевым вопросам — в работе, личной жизни и других сферах.
Альтман предупредил, что растущая зависимость от ответов искусственного интеллекта может привести к тому, что человечество потеряет контроль над ситуацией.
Ранее чат-бот от Google пожелал смерти пользователю, выполняя за него тест.