Свет погас в Днепре после зеленой вспышки в полнеба

При этом местные журналисты со ссылкой на энергокомпанию ДТЭК сообщили, что каких-либо повреждений или замыканий на днепровских электросетях не зафиксировали. При этом в городе сохраняются перебои с электроэнергией, а власти продолжают искать причину зеленой вспышки, передает «Российская газета».