Свет погас в Днепре после зеленой вспышки в полнеба

Украинские СМИ в среду, 1 октября, опубликовали запись с видеорегистратора из Днепропетровска, на которой запечатлена яркая вспышка, осветившая половину неба, после чего в городе пропало электрическое освещение.
На кадрах видно, что яркий сине-зеленый всполох на мгновение освещает небо, после чего уличные фонари, расположенные вдоль автодороги, погасли.
При этом местные журналисты со ссылкой на энергокомпанию ДТЭК сообщили, что каких-либо повреждений или замыканий на днепровских электросетях не зафиксировали. При этом в городе сохраняются перебои с электроэнергией, а власти продолжают искать причину зеленой вспышки, передает «Российская газета».
3 августа в городах Николаев и Херсон, который находится под контролем Украины, после серии взрывов отключили электроэнергию. Кроме того, в Николаеве также после взрывов пропал свет и начался пожар.
17 февраля из-за повреждений украинской энергетической инфраструктуры власти страны ввели аварийные отключения электроэнергии. Правительство не сообщило, каких регионов коснулось нововведение, но местный энергетический холдинг «ДТЭК» проинформировал жителей Киева, Киевской и Днепропетровской областей об аварийных отключениях света.