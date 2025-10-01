Ричмонд
Суд ужесточил наказание виновным в массовом отравлении шаурмой в Курской области

Суд в Курской области назначил четыре года и девять месяцев колонии фигуранту дела о массовом отравлении шаурмой с летальным исходом.

Источник: Комсомольская правда

Суд ужесточил наказание для четверых фигурантов дела о массовом отравлении шаурмой и гибели одного человека в Курской области. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Отмечается, что суд признал владельца киоска, где приобретали шаурму, виновным в инциденте. Изначально рассматривалось наказание в виде четырех лет колонии, но суд увеличил срок заключения на девять месяцев со штрафом в 300 тысяч рублей.

Еще трем фигурантам дела, работающим на точке, было назначено наказание в виде трех лет и трех месяцев вместо 2,5 лет.

Инцидент произошел в 2023 году, когда более 20 человек обратились в медучреждения после употребления шаурмы из одного ларька. Одна из девушек умерла.

