Суд ужесточил наказание виновным в массовом отравлении шаурмой в Курской области

Суд ужесточил наказание для четверых фигурантов дела о массовом отравлении шаурмой и гибели одного человека в Курской области. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
Отмечается, что суд признал владельца киоска, где приобретали шаурму, виновным в инциденте. Изначально рассматривалось наказание в виде четырех лет колонии, но суд увеличил срок заключения на девять месяцев со штрафом в 300 тысяч рублей.
Еще трем фигурантам дела, работающим на точке, было назначено наказание в виде трех лет и трех месяцев вместо 2,5 лет.
Инцидент произошел в 2023 году, когда более 20 человек обратились в медучреждения после употребления шаурмы из одного ларька. Одна из девушек умерла.
