Универсального лечения нет: врач сообщил, нужно ли взрослым бояться вируса Коксаки

Взрослые могут заразиться вирусом Коксаки, однако это происходит в редких случаях. В первую очередь этому заболеванию подвержены дети. Об этом предупредил врач общей практики Денис Прокофьев.
— Самостоятельное лечение здесь не очень хорошо. Как правило, когда появляется сыпь, родители всегда обращаются к врачу, так как это требует определенного мониторинга. Симптомы, когда температура плохо сбивается и держится более трех дней, интоксикация или признаки обезвоживания у ребенка должны насторожить. В таких случаях очень важно обратиться к врачу и не заниматься самолечением, — добавил эксперт.
Специалист рекомендовал не заниматься самолечением и вызывать врача при появлении первых симптомов вируса.
Прокофьев также подчеркнул, что универсальной схемы лечения болезни не существует, и она подбирается индивидуально в зависимости от возраста пациента и тяжести симптомов. Антибиотиков или противовирусных препаратов, действующих непосредственно на этот вирус, тоже нет.
В качестве лечения применяются энтеросорбенты, препараты против аллергии и симптоматические средства для облегчения боли в горле. Вирус Коксаки можно подтвердить лабораторно. При появлении симптомов, особенно высыпаний на ладонях и стопах, рекомендуется пройти диагностику. Существует метод определения РНК в кале, который позволяет выявить энтеровирусы. На основе этого устанавливается диагноз, также учитываются результаты клинического анализа крови и мочи, передает News.ru.
Эксперты Роспотребнадзора сообщили, что примерно в половине случаев заболевания вирусом Коксаки болезнь проходит без симптомов, у другой половины пациентов наблюдаются повышение температуры, головные и мышечные боли, болезненные ощущения в горле и животе.
Эпидемиолог и академик Российской академии наук Геннадий Онищенко рекомендовал согражданам отказаться от поездок в Турцию из-за риска заразиться вирусом Коксаки. Он отметил, что инфекция передается через воду, пищу и грязные руки.