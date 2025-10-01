Универсального лечения нет: врач сообщил, нужно ли взрослым бояться вируса Коксаки

— Самостоятельное лечение здесь не очень хорошо. Как правило, когда появляется сыпь, родители всегда обращаются к врачу, так как это требует определенного мониторинга. Симптомы, когда температура плохо сбивается и держится более трех дней, интоксикация или признаки обезвоживания у ребенка должны насторожить. В таких случаях очень важно обратиться к врачу и не заниматься самолечением, — добавил эксперт.