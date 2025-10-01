Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области в сгоревших доме и сарае нашли тела мужчин

За сутки на пожарах в Ростовской области погибли два человека.

Источник: Комсомольская правда

Два человека стали жертвами пожаров, произошедших в Ростовской области за минувшие сутки. Соответствующая информация была распространена пресс-службой регионального главка МЧС России.

Первый инцидент со смертельным исходом зарегистрирован в хуторе Исаев, который относится к Тацинскому району. Как сообщают в чрезвычайном ведомстве, жизнь 60-летнего местного жителя унес огонь. По предварительной версии, которую рассматривают дознаватели, к возгоранию могла привести эксплуатация неисправного дымохода печного отопления. Для ликвидации пламени на площади 80 квадратных метров привлекались 9 пожарных и три единицы спецтехники.

Еще один трагический случай произошел в городе Шахты. Там огнем была уничтожена хозяйственная постройка, находящаяся на территории частного домовладения. К тому времени, как на место происхождения выехали расчеты МЧС, пожарные обнаружили, что горение распространилось по всей площади сооружения, составляющей 20 квадратных метров. В процессе работ по тушению внутри помещения был найден тело 59-летнего мужчины без признаков жизни. Специалисты приступили к установлению всех обстоятельств и причин возникновения данного пожара.

Подпишись на нас в Telegram.