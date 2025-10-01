В Ростовской области в сгоревших доме и сарае нашли тела мужчин

Еще один трагический случай произошел в городе Шахты. Там огнем была уничтожена хозяйственная постройка, находящаяся на территории частного домовладения. К тому времени, как на место происхождения выехали расчеты МЧС, пожарные обнаружили, что горение распространилось по всей площади сооружения, составляющей 20 квадратных метров. В процессе работ по тушению внутри помещения был найден тело 59-летнего мужчины без признаков жизни. Специалисты приступили к установлению всех обстоятельств и причин возникновения данного пожара.