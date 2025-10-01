Стас Пьеха рассказал о своем опыте лечения в рехабе

Российский певец Стас Пьеха рассказал, что он несколько раз приезжал в реабилитационную клинику, пока лечился от наркотической зависимости. Исполнитель отметил, что для зависимых не существует способа «приехать один раз и больше не возвращаться» — по его словам, нужно продолжать лечиться до тех пор, пока не удастся достигнуть желаемого результата.