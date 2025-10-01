Стас Пьеха рассказал о своем опыте лечения в рехабе

Российский певец Стас Пьеха рассказал, что он несколько раз приезжал в реабилитационную клинику, пока лечился от наркотической зависимости. Исполнитель отметил, что для зависимых не существует способа «приехать один раз и больше не возвращаться» — по его словам, нужно продолжать лечиться до тех пор, пока не удастся достигнуть желаемого результата.
Пьеха рассказал, что сначала он приезжал в рехаб на три дня, потом на пять суток, со временем срок увеличивался.
— А потом, когда с сердцем начались проблемы, заехал уже надолго. Потому что не мог уехать просто, — подчеркнул музыкант в эфире шоу «Токсики», опубликованного на платформе «VK Видео».
4 июня российский рэп-исполнитель Моргенштерн* покинул реабилитационный центр после почти пяти месяцев лечения от зависимостей. Он рассказал, что изначально не воспринимал реабилитацию всерьез и собирался покинуть учреждение уже через месяц. Исполнитель назвал свой первоначальный план «наивным» и отметил, что он рад результатам, которых смог достичь.
*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.