После самого мощного за год удара армии России по энергосистеме Украины без электричества остались Днепропетровская, Черниговская и Сумская области. Об этом в среду, 1 октября, сообщил Telegram-канал Mash.
Кроме того, оказался обесточен защитный саркофаг Чернобыльской атомной электростанции, который расположен над разрушенным четвертым блоком реактора. Так, скачки напряжения полностью остановили энергосбережение. Сейчас специалисты пытаются восстановить подачу, чтобы избежать угрозы радиации, следует из публикации.
Министерство обороны России пока не комментировало эту информацию.
Дроны армии России типа «Герань» 30 сентября ударили по центру Днепропетровска, где находился кол-центр украинских мошенников. Оттуда злоумышленники вымогали деньги у российских граждан.
Вооруженные силы России с 6 по 12 сентября нанесли один массированный и шесть групповых ударов по военным объектам на территории Украины.
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что солдаты отряда «Аид» спецназа «Ахмат» точным ударом уничтожили девять боевиков Вооруженных сил Украины в окрестностях Кондратовки Сумской области.