Трамп отправил нацгвардию в Орегон из-за проблем с беззаконием в штате

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отправил подразделения американской нацгвардии в Орегон из-за усугубляющегося беззакония в регионе.
«Губернатор Орегона, должно быть, живет в “мире грез”. Как у американских патриотов, у нас нет выбора, кроме как вмешаться в это. Им (Орегоном — прим. ред) управляют как страной Третьего мира. Закон и порядок должны восторжествовать!» — написал американский лидер в соцсети Truth Social.
Трамп подчеркнул, что в штате также проходят атаки на федеральных служащих. При этом многие жители Орегона серьезно пострадали, а некоторые даже погибли из-за наблюдающегося в штате беззакония.
Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп распорядился об отправке войск в Портленд для защиты города в Орегоне от угроз со стороны движения «Антифа».