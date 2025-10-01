Ричмонд
Маргарита Симоньян анонсировала выход последнего фильма Тиграна Кеосаяна

Премьера последнего фильма режиссера Кеосаяна состоится 2 октября.

Источник: Комсомольская правда

Редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что 2 октября состоится премьера последнего фильма ее мужа Тиграна Кеосаяна.

Она уточнила, что завтра фильм Тиграна «Семь дней Петра Семеныча» выйдет на российских онлайн-платформах.

«Если не видели в кино — посмотрите, пожалуйста», — написала Симоньян.

Как писал сайт KP.RU, 26 сентября умер знаменитый российский телеведущий, режиссер и супруг Маргариты Симоньян Тигран Кеосаян. Ему было 59 лет. Напомним, на протяжении почти года Кеосаян находился в коме. В январе режиссер перенес клиническую смерть.

29 сентября в ходе церемонии прощания со своим мужем Тиграном Кеосаяном Маргарита зачитала стихотворение. Вдова режиссера вспомнила, что однажды она с Тиграном начали наизусть читать друг другу стихи за столиком в ресторане и в этот момент влюбились.

