Маргарита Симоньян анонсировала выход последнего фильма Тиграна Кеосаяна

29 сентября в ходе церемонии прощания со своим мужем Тиграном Кеосаяном Маргарита зачитала стихотворение. Вдова режиссера вспомнила, что однажды она с Тиграном начали наизусть читать друг другу стихи за столиком в ресторане и в этот момент влюбились.