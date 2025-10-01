В НовГУ впервые испытали новый для радиолокации тип сигналов

«Преимущество нерегулярного сигнала в том, что между его гармониками неодинаковые промежутки. Поскольку фильтр радиолокатора подавляет шумы с одинаковой периодичностью, наш сигнал попадает в зону режекции лишь частично и не заглушается полностью. Это позволяет эффективно распознавать цели даже с учетом доплеровского сдвига частоты», — пояснил один из авторов проекта Владислав Суляров. По словам разработчиков, динамический диапазон после обработки сигнала составил 80 децибел при исходных 120 децибелах. «Разница в 40 децибел — это хороший результат для реальных условий», — отметил Суляров.