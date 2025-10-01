В США женщина поставила мировой рекорд по спортивному рыболовству

Рекорд был установлен американкой Робертой Аростеги. 28 мая 2025 года она рыбачила на водохранилище Уолтера И. Лонга в Техасе. Когда рыба клюнула, ей понадобилось около 15 минут, чтобы вытащить улов из воды.