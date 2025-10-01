В США женщина поставила мировой рекорд по спортивному рыболовству

Международная ассоциация спортивного рыболовства (IGFA) официально признала новый мировой рекорд по ловле малоротого буффало в категории лесок с разрывной нагрузкой 24 килограмма. Об этом сообщает сайт организации.
Рекорд был установлен американкой Робертой Аростеги. 28 мая 2025 года она рыбачила на водохранилище Уолтера И. Лонга в Техасе. Когда рыба клюнула, ей понадобилось около 15 минут, чтобы вытащить улов из воды.
Рыбу взвесили на сертифицированных весах, и оказалось, что вес буффало, пойманного Аростеги, составил 24,71 килограмма. Эта цифра стала новым мировым рекордом. После взвешивания огромную рыбу отпустили обратно в воду, говорится в материале.
Недавно американка побила рекорд мужа по рыбной ловле в штате Айдахо. Девушка поймала плоскоголового сома длиной 112 сантиметров. Ее супруг выловил рыбу на пять сантиметров меньше.
В американском штате Нью-Гэмпшир 13-летний Джексон Денио стал звездой рыбалки, поймав палтуса весом 80,5 килограмма. После этого мальчик может претендовать на мировой рекорд в юниорской категории.
В американском штате Северная Каролина рыбаки поймали в местных водах 700-килограммовую акулу-людоеда. Ее пытались вытащить на берег на протяжении 35 минут, после чего отпустили. По словам рыболова, хищница не проявила агрессии и спокойно вернулась в глубокие воды.