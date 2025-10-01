В Ростове компания пытается через суд вернуть разрешение на строительство дома

Согласно данным минстроя области, которое участвует в процессе как третье лицо, строительные работы на указанном участке в настоящее время не ведутся. В ведомстве отметили, что застройщик изначально получил разрешение через суд, обжаловав первичный отказ. Однако в феврале текущего года чиновники вновь инициировали проверку законности строительства, что привело к отмене документа по протесту надзорных органов.