Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове компания пытается через суд вернуть разрешение на строительство дома

Застройщик оспаривает в суде отмену разрешения на возведение дома в центре Ростова.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове компания подала иск к городскому департаменту архитектуры, требуя вернуть аннулированное разрешение на строительство многоквартирного дома в исторической части города.

Как сообщает издание «Город N», предметом судебного разбирательства стало распоряжение властей от 7 марта 2025 года, которым была отменена ранее выданная документация. Речь идет о проекте каркасно-монолитного жилого здания высотой в девять этажей, который планировалось реализовать на улице 7 Февраля. Общая площадь объекта составляла 3,2 тысячи квадратных метров, где разместились бы 47 квартир.

Согласно данным минстроя области, которое участвует в процессе как третье лицо, строительные работы на указанном участке в настоящее время не ведутся. В ведомстве отметили, что застройщик изначально получил разрешение через суд, обжаловав первичный отказ. Однако в феврале текущего года чиновники вновь инициировали проверку законности строительства, что привело к отмене документа по протесту надзорных органов.

Точные основания для нового запрета не разглашаются, так как дело находится в производстве. Ввод объекта в эксплуатацию был запланирован на второй квартал 2026 года.

Подпишись на нас в Telegram.