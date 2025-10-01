В Ростове компания пытается через суд вернуть разрешение на строительство дома

В Ростове компания подала иск к городскому департаменту архитектуры, требуя вернуть аннулированное разрешение на строительство многоквартирного дома в исторической части города.
Как сообщает издание «Город N», предметом судебного разбирательства стало распоряжение властей от 7 марта 2025 года, которым была отменена ранее выданная документация. Речь идет о проекте каркасно-монолитного жилого здания высотой в девять этажей, который планировалось реализовать на улице 7 Февраля. Общая площадь объекта составляла 3,2 тысячи квадратных метров, где разместились бы 47 квартир.
Согласно данным минстроя области, которое участвует в процессе как третье лицо, строительные работы на указанном участке в настоящее время не ведутся. В ведомстве отметили, что застройщик изначально получил разрешение через суд, обжаловав первичный отказ. Однако в феврале текущего года чиновники вновь инициировали проверку законности строительства, что привело к отмене документа по протесту надзорных органов.
Точные основания для нового запрета не разглашаются, так как дело находится в производстве. Ввод объекта в эксплуатацию был запланирован на второй квартал 2026 года.
