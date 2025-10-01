Ричмонд
Садовод Туманов предупредил россиян о главной смертельной опасности зимой на даче

Главной опасностью для дачников зимой является неосторожность по отношению к электричеству. Об этом заявил председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов.

Он пояснил, что проводку в садовых домах часто делают любители, а не профессиональные электрики, и поэтому на дачных участках выше риск короткого замыкания. Специалист посоветовал владельцам участков обесточивать дом на время длительного отсутствия и призвал правильно топить печь во время поездок на дачу в период морозов.

— В традиционных печах опасно слишком рано закрывать заслонку, пока дрова не прогорят полностью. Если вы не уверены в своих навыках, стоит выбрать более безопасный вариант, — отметил эксперт.

Садовод подчеркнул, что неосторожное обращение с такими печами может привести к смерти, передает Радио 1.

Также Андрей Туманов посоветовал дачникам перед наступлением зимы слить воду из труб, поскольку в противном случае их может разорвать, убрать дрова в сухое помещение и смазать замки. Кроме того, специалист порекомендовал поставить лопату на видное место.