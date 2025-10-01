Садовод Туманов предупредил россиян о главной смертельной опасности зимой на даче

Он пояснил, что проводку в садовых домах часто делают любители, а не профессиональные электрики, и поэтому на дачных участках выше риск короткого замыкания. Специалист посоветовал владельцам участков обесточивать дом на время длительного отсутствия и призвал правильно топить печь во время поездок на дачу в период морозов.