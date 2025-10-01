Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш считает, что русскоязычные украинцы имеют право говорить и обучать детей на родном языке. Об этом в среду, 1 октября, заявил пресс-секретарь руководителя организации Стефан Дюжаррик.
— Что совершенно очевидно для генерального секретаря, так это то, что люди имеют неотъемлемое право говорить на своем языке и изучать свой родной язык, — передает слова официального представился генсека ООН РИА Новости.
Украинский президент Владимир Зеленский ранее отказался закреплять русский язык на территории страны как государственный, о чем требовала российская сторона в рамках урегулирования военного конфликта.
Бывший премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинское и международное законодательства не имеют инструментов, с помощью которых можно было бы запретить русскоязычную музыку.
Власти Одессы согласовали смену названия дерева «Пушкинский платан», которое находится около монумента Пушкину. А в ноябре прошлого года в Белгороде-Днестровском под Одессой снесли памятник знаменитой советской партизанке Зое Космодемьянской.