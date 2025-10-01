На Солнце произошли новые мощные вспышки: они продолжались больше 20 минут

Ранее KP.RU сообщал о заявлении лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН про то, что в настоящий момент на Солнце наблюдается высокая активность. Так, в ночь на 30 сентября на Земле началась мощная магнитная буря уровня G3, которая стала одной из сильнейших за последние несколько месяцев.