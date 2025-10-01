На Солнце произошли новые мощные вспышки: они продолжались больше 20 минут

Две мощные вспышки класса M1.2 произошли на Солнце в среду, 1 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Института прикладной геофизики.
«1 октября в 05:26 по московскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4232 (N06E20) зарегистрирована вспышка M1.2 продолжительностью 22 минуты», — говорится в сообщении.
Отмечается, что вторая сильная вспышка аналогичного предпоследнего класса мощности была зафиксирована учеными в 19:50 этого же дня. Ее продолжительность составила 24 минуты.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН про то, что в настоящий момент на Солнце наблюдается высокая активность. Так, в ночь на 30 сентября на Земле началась мощная магнитная буря уровня G3, которая стала одной из сильнейших за последние несколько месяцев.