Отец Меган Маркл застрял в поврежденном здании после мощного землетрясения

Томас Маркл, отец Меган Маркл, супруги британского принца Гарри, застрял в поврежденном доме после сильного землетрясения на Филиппинах. Об этом сообщает издание Daily Mail.
81-летний Томас и его 58-летний сын проживали в многоэтажном доме на острове Себу. По словам его дочери Саманты Маркл, после недавнего землетрясения он оказался в смертельно опасном положении, пишет издание.
— Отец заблокирован на 19-м этаже здания на Филиппинах после мощного землетрясения. Он не может ходить и не может оттуда выбраться, — сообщила Саманта Маркл.
Подземные толчки магнитудой 6,9 произошли вечером 30 сентября вблизи острова Себу. Число пострадавших составило 147 человек, жертв — 69. Местные власти сообщили, что на севере провинции из-за подземных толчков разрушены некоторые здания. В провинции Себу введено чрезвычайное положение. Наибольшее число жертв зафиксировано в городе Бого с населением 90 тысяч человек, а также в муниципалитетах Сан-Ремихио и Меделлин. Пострадавших доставляют в медицинские учреждения города Себу, являющегося столицей провинции.