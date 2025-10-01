Отец Меган Маркл застрял в поврежденном здании после мощного землетрясения

Подземные толчки магнитудой 6,9 произошли вечером 30 сентября вблизи острова Себу. Число пострадавших составило 147 человек, жертв — 69. Местные власти сообщили, что на севере провинции из-за подземных толчков разрушены некоторые здания. В провинции Себу введено чрезвычайное положение. Наибольшее число жертв зафиксировано в городе Бого с населением 90 тысяч человек, а также в муниципалитетах Сан-Ремихио и Меделлин. Пострадавших доставляют в медицинские учреждения города Себу, являющегося столицей провинции.