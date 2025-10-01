Лицо Виторгана изменили с помощью нейросети в сериале «Бар “Один звонок”

В сериале «Бар “Один звонок” лицо российского актера Максима Виторгана изменили с помощью нейросети, а имя артиста убрали из титров проекта. Такая же ситуация произошла в 2023 году — в сериале “Контакт” его лицо тоже изменили с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ).
Виторган отреагировал на произошедшее с иронией, отметив, что в этот раз «работа выполнена тоньше».
— Похоже, во втором случае работа выполнена тоньше, но, все-таки, чувствуется какое-то внутреннее сопротивление исполнителей. Ребят, не переживайте, работайте — это ж все только для того, чтобы Родине хорошо было! — написал актер в личном блоге.
29 сентября американская студия талантов Xicoia представила первую актрису, созданную с помощью технологии ИИ. Цифровую артистку назвали Тилли Норвуд — она представляет собой гиперреалистичного персонажа, который способен вести диалоги и общаться с поклонниками. Создателем Норвуд выступила актриса, комик и продюсер Элин Ван дер Вельден.
6 декабря 2024 года руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил убрать из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром» Лию Ахеджакову, которая поддержала действия украинских войск, и заменить ее на Елизавету Боярскую. Чиновник допустил, что этого можно добиться с помощью нейросетей.