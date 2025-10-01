Лицо Виторгана изменили с помощью нейросети в сериале «Бар “Один звонок”

6 декабря 2024 года руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил убрать из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром» Лию Ахеджакову, которая поддержала действия украинских войск, и заменить ее на Елизавету Боярскую. Чиновник допустил, что этого можно добиться с помощью нейросетей.