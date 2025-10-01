Вратари Мишуров и Хуска подрались во время хоккейного матча

В январе в матче регулярного чемпионата НХЛ между командами «Вашингтон Кэпиталз» и «Ванкувер Кэнакс» произошла массовая драка. Уже через пять минут после начала игры игрокам пришлось бороться друг с другом. Причиной стала стычка между нападающим столичной команды Пьером-Люком Дюбуа и форвардом противников Кифером Шервудом. Игра, проходившая на «Кэпитал Уан-Арена», закончилась победой сборной США со счетом 2:1. Российский нападающий Александр Овечкин не смог забить в этой игре.