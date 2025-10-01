Вратари Мишуров и Хуска подрались во время хоккейного матча

Вратари Андрей Мишуров из омского хоккейного клуба «Авангард» и Адам Хуска из дальневосточного «Адмирала» устроили потасовку во время матча Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщили в пресс-службе лиги.
Инцидент произошел на 49-й минуте третьего периода игры. Оба игрока получили по пять минут штрафа за драку, после чего вратари были заменены: Дмитрий Шугаев вышел на лед вместо Хуски, а Никита Серебряков заменил Мишурова.
Матч продолжился после инцидента, «Авангард» одержал победу над противником с результатом 6:1.
В январе в матче регулярного чемпионата НХЛ между командами «Вашингтон Кэпиталз» и «Ванкувер Кэнакс» произошла массовая драка. Уже через пять минут после начала игры игрокам пришлось бороться друг с другом. Причиной стала стычка между нападающим столичной команды Пьером-Люком Дюбуа и форвардом противников Кифером Шервудом. Игра, проходившая на «Кэпитал Уан-Арена», закончилась победой сборной США со счетом 2:1. Российский нападающий Александр Овечкин не смог забить в этой игре.
Олимпийский чемпион по хоккею и двукратный обладатель Кубка Стэнли Яромир Ягр, который играет за команду «Кладно», опубликовал фото своих выбитых зубов после матча чемпионата Чехии. В матче 31-го тура чешской Экстралиги против «Маунтфилда», который закончился со счетом 4:2, 52-летний хоккеист потерял зубы.