Вратари ХК Авангард и Адмирал устроили драку в середине матча

Инцидент разгорелся в третьем периоде, когда игроки неожиданно переместились в центр площадки, где скинули шлемы и начали наносить друг другу удары. Поединок между голкиперами Андреем Мишуровым и Адамом Хуской продолжался около минуты, после чего судьи удалили их с поля. Оба вратаря получили по пять минут штрафа за нарушение правил и отправились досиживать наказание на скамейке штрафников. При этом встреча завершилась уверенной победой «Авангарда» со счётом 6:1.
