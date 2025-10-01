В Ростове для жильцов дома с трещиной на улице Ивановского открыли горячую линию

В Ростове-на-Дону для жильцов подъезда многоквартирного дома по улице Ивановского, 34, в котором 1 октября образовалась сквозная трещина и потому он подлежит расселению, начал работу специальный телефон горячей линии. Соответствующую информацию сообщил в своем телеграм-канале глава донской столицы Александр Скрябин.
Позвонить по всем возникающим вопросам можно по номеру 8 (863−83) 245−03−45. Линия функционирует на базе аварийно-диспетчерской службы администрации Октябрьского района города.
Необходимость в расселении возникла после того, как в здании была зафиксирована сквозная трещина. Ранее этот трехподъездный дом не имел статуса аварийного.
Для жильцов, вынужденно покинувших свои квартиры, уже созданы пункты обогрева. Всем пострадавшим будет предложено размещение в помещениях маневренного фонда. Городские власти также готовы предоставить транспорт для тех, кто планирует уехать к родственникам.
