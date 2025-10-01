В Ростове для жильцов дома с трещиной на улице Ивановского открыли горячую линию

Для жильцов, вынужденно покинувших свои квартиры, уже созданы пункты обогрева. Всем пострадавшим будет предложено размещение в помещениях маневренного фонда. Городские власти также готовы предоставить транспорт для тех, кто планирует уехать к родственникам.