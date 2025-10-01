Ричмонд
Нижегородское «Торпедо» в третий раз в сезоне победило СКА

Нижегородское «Торпедо» победило СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась в овертайме со счётом 3:2.

Источник: Life.ru

У хозяев шайбами отметились Игорь Ларионов — младший (35-я минута) и Бреннан Менелл (38). В составе гостей отличились Егор Виноградов (47), Василий Атанасов (54) и Роберт Нарделла (63).

Это третий матч между командами в текущем сезоне и все они завершились победами нижегородцев. «Торпедо» с 15 очками в 11 матчах занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 11 очками после 10 игр располагается на шестой позиции Запада.

В других играх дня «Авангард» в Омске разгромил владивостокский «Адмирал» (6:1), екатеринбургский «Автомобилист» дома победил хабаровский «Амур» (3:1), ярославский «Локомотив» на выезде был сильнее казахстанского «Барыса» (5:1).

Матч «Авангарда» и «Адмирала» явно запомнился болельщикам не только заброшенными шайбами, но и редкой дракой вратарей. Поединок между Андреем Мишуровым и Адамом Хуской продолжался около минуты.