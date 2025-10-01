«Незакрытый гештальт»: вратарь Мишуров прокомментировал драку с Хуской

Вратарь хоккейного клуба «Авангард» Андрей Мишуров прокомментировал драку с голкипером «Адмирала» Адамом Хуской в ходе матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом пишет «Чемпионат».
— Если честно, то мне уже давно хотелось, это было таким незакрытым гештальтом, и сегодня возможность представилась. Я видел, что Адам чуть выдвинулся из ворот, поднял руку, я кивнул — вот и все. После моего удара он задышал? Может, и задышал, а я нет, — рассказал спортсмен.
Мишуров также поделился, что его «несколько лет назад тренировали боксеры», и при этом он «не задышал». По словам вратаря «Авангарда», драться в амуниции хоккейного голкипера тяжело, передает «Чемпионат».
Инцидент произошел на 49-й минуте третьего периода игры, проходившей 1 октября. Оба игрока получили по пять минут штрафа за драку, после чего вратари были заменены: Дмитрий Шугаев вышел на лед вместо Хуски, а Никита Серебряков заменил Мишурова. По итогам игры, «Авангард» одержал победу над противником с результатом 6:1.
