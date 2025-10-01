«У чиновников больше выбора»: автосоюз взбунтовался из-за новых требований к такси

Список моделей машин для такси оказался значительно меньше, чем для чиновников.
Автосоюз взбунтовался из-за новых требований к такси. В частности, из-за «Нивы» и УАЗа в списке, которые в такси крайне сложно представить, а также из-за более широкого модельного ряда авто для чиновников. Об этом заявил президент НАС Антон Шапарин.
«Минпромторг опубликовал список машин, которые можно будет эксплуатировать в такси: шесть брендов, 22 модели. К сожалению, чиновникам ведомство оставляет больше выбора — 16 брендов, 55 моделей. Почему государство может покупать автомобили с меньшей локализацией — загадка», — пояснил Шапарин Autonews.
Он также предположил, что внедорожники в такси, вероятнее всего, включили «чисто механически». Lada Niva Legend и Lada Niva Travel, УАЗ «Патриот» и УАЗ «Хантер» оказались в списке авто для такси, в которых сложно представить посадку и высадку пассажиров. Шапарин также отметил, что ограничительные меры приведут к тяжелым последствиям в сфере пассажирских перевозок. Далеко не все парки станут переходить на автомобили из списка и уйдут с рынка, а для самозанятых нет смысла покупать эти машины ради работы в такси, и они, вероятнее всего, просто уйдут в «бомбилы», считает Шапарин.
Закон о локализации такси был подписан президентом РФ в мае 2025 года и вступит в силу 1 марта 2026 года. Согласно документу, таксисты смогут работать только на автомобилях, произведенных в России или по специальным инвестиционным контрактам, что резко ограничило выбор моделей.