«У чиновников больше выбора»: автосоюз взбунтовался из-за новых требований к такси

Он также предположил, что внедорожники в такси, вероятнее всего, включили «чисто механически». Lada Niva Legend и Lada Niva Travel, УАЗ «Патриот» и УАЗ «Хантер» оказались в списке авто для такси, в которых сложно представить посадку и высадку пассажиров. Шапарин также отметил, что ограничительные меры приведут к тяжелым последствиям в сфере пассажирских перевозок. Далеко не все парки станут переходить на автомобили из списка и уйдут с рынка, а для самозанятых нет смысла покупать эти машины ради работы в такси, и они, вероятнее всего, просто уйдут в «бомбилы», считает Шапарин.